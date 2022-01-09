Смородская: «Две голевые передачи — хороший результат, но я не верю в успех Миранчука в «Аталанте»
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на две голевые передачи российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 21-го тура серии А против «Удинезе» (6:2).
«Две голевые передачи — хороший результат, но я совершенно не верю в его успех в «Аталанте». У него не складывается игра в этой команде. Он не может проявлять свои лучшие качества, ему не дают достаточно игрового времени. «Аталанта» — не его команда, ему нужно срочно уходить. Леша прекрасный футболист, ему есть куда расти. Я уверена, что даже эти две голевые передачи никак не помогут Миранчуку. Он провел в Бергамо уже достаточно времени, а стабильного результата нет. Наверное, нужно поменять чемпионат, тогда дела пойдут в гору», — сказала Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
9 января в игре с «Удинезе» 26-летний Миранчук вышел на замену на 74-й минуте вместо Пашалича и сделал две результативные передачи. Он ассистировал Луису Муриэлю и Йоакиму Мехле. Также россиянин поучаствовал и в шестом голе «Аталанты» — сделал предголевую передачу и пропустил мяч на Пессину после паса Мехле.
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