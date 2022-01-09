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Смородская: «Две голевые передачи — хороший результат, но я не верю в успех Миранчука в «Аталанте»

20:43
Алексей Миранчук. Фото Reuters
Алексей Миранчук. Фото Reuters
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на две голевые передачи российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 21-го тура серии А против «Удинезе» (6:2).

«Две голевые передачи — хороший результат, но я совершенно не верю в его успех в «Аталанте». У него не складывается игра в этой команде. Он не может проявлять свои лучшие качества, ему не дают достаточно игрового времени. «Аталанта» — не его команда, ему нужно срочно уходить. Леша прекрасный футболист, ему есть куда расти. Я уверена, что даже эти две голевые передачи никак не помогут Миранчуку. Он провел в Бергамо уже достаточно времени, а стабильного результата нет. Наверное, нужно поменять чемпионат, тогда дела пойдут в гору», — сказала Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

9 января в игре с «Удинезе» 26-летний Миранчук вышел на замену на 74-й минуте вместо Пашалича и сделал две результативные передачи. Он ассистировал Луису Муриэлю и Йоакиму Мехле. Также россиянин поучаствовал и в шестом голе «Аталанты» — сделал предголевую передачу и пропустил мяч на Пессину после паса Мехле.

Италия. Серия А. 21-й тур
09 янв, 18:30. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
2:6
Аталанта
Голы
Пашалич, 17 (0:1), Муриэль, 22 (0:2), Малиновский, 43 (0:3), Джимсити, 59 (1:3), Муриэль, 76 (1:4), Бету, 88 (2:4), Мехле, 89 (2:5), Пессина, 90+2 (2:6)
Удинезе
Паделли Перес Удогие (Соппи, 66 ) Молина Найтинк Бекао Де Майо Уоллас Бету Деулофеу Пуссетто (Саксесс, 74 )
Аталанта
Муссо Толой Мехле Паломино Пеццелла (Хатебур, 74) Джимсити Копмайнерс де Рон (Пессина, 46) Малиновский Пашалич (Миранчук, 74) Муриэль (Иличич, 79)
Предупреждения
Бекао 30, Деулофеу 44  -  де Рон 45, Джимсити 77
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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Sport and bets
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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома 1
Ювентус 1
1-й тайм

П2

20%

2.23

ТБ 2.5

17%

1.93

1X

13%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Лацио
Матч не начался

П1

31%

1.46

Обе забьют - да

24%

1.73

ИТБ1 (1.5)

15%

1.45
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 4
Валенсия 1
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

23%

2.05

П1

21%

1.38

Обе забьют - да

16%

1.83

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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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