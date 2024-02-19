Жиру надеется, что у «Интера» наступит кризис

Нападающий «Милана» Оливье Жиру поделился мнением об игра «Интера» в этом сезоне. Футболист надеется, что у команды наступит кризис.

«Интер» очень хорош, но мы должны думать о своих результатах. Будем надеяться, что они где-то ошибутся, — цитирует Жиру pianetamilan.it

«Милан» остается на третьем месте в турнирной таблице серии А с 52 очками. «Интер» (63) возглавляет таблицу.