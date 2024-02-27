Сазонов получил в Италии самые низкие оценки в «Торино» за матч с «Ромой»

В понедельник, 26 февраля, «Рома» победила дома «Торино» (3:2) в матче 26-го тура серии А.

Экс-динамовец Саба Сазонов появился на поле в составе гостей на 14-й минуте, заменив травмированного Ловато. В конце первого тайма защитник сфолил на Сердаре Азмуне и римляне открыли счет с пенальти. В целом же игра грузинского легионера очень разочаровала спортивные СМИ Италии, которые поставили ему самые низкие оценки в этой встрече.

Правда, издание La Gazzetta dello Sport признало худшим футболистом «Торино» Мазину, а Сазонов получил такой же маленький балл — 5,0: «Фол на Азмуне был глупым и ненужным, потому что соперник стоял спиной к воротам на линии штрафной. До и после этого эпизода защитник бился, но выход на поле Лукаку доставил ему большие проблемы в силовых единоборствах с бельгийским форвардом».

Corriere dello Sport поставило Сабе 4,5 — столько же у вратаря туринцев Милинковича: «Обнял Азмуна (своего бывшего партера по «Зениту» и завалил его в своей штрафной, после чего «Рома» открыла счет с пенальти».

Туринское СМИ Tuttosport назвала Сазонова худшим наравне с двумя партнерами — теми же Милинковичем и Мазиной. Все трое получили по 4,5. Комментарий к оценке таков: «Возможно, он прибавит, но пока находится совершенно вне контекста. Сазонов подарил «Роме» пенальти фолом на Азмуне, который находился спиной к воротам. К этой вопиющей ошибке можно добавить бездействие в эпизоде, когда забивался третий гол в ворота «Торино».

Что же касается экс-зенитовца Азмуна, то иранец отыграл 65 минут. Вот как его оценили: La Gazzetta dello Sport — 7,0, Corriere dello Sport — 6,5, Tuttosport — 6,0.

После победы «Рома» поднялась на шестое место с 44 очками, а «Торино» с 36 баллами идет десятым.