«Милан» определился с ценой на Эрнандеса

«Милан» определился с ценой на защитника Тео Эрнандеса. Клуб готов расстаться с игроком летом 2024 года, сообщает журналист Маттео Моретто.

По данным источника, руководство считает, что футболист может покинуть команду за 70-80 миллионов евро.

Сообщалось, что он интересен «Баварии» и клубам из АПЛ и Саудовской Аравии.

«Милан» также рассматривает возможность продления контракта с игроком.

26-летний француз выступает за «Милан» с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 55 миллионов евро. Его контракт с «Миланом» рассчитан до лета 2026 года.