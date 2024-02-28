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«Милан» определился с ценой на Эрнандеса

Виктория Кравченко
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«Милан» определился с ценой на защитника Тео Эрнандеса. Клуб готов расстаться с игроком летом 2024 года, сообщает журналист Маттео Моретто.

По данным источника, руководство считает, что футболист может покинуть команду за 70-80 миллионов евро.

Сообщалось, что он интересен «Баварии» и клубам из АПЛ и Саудовской Аравии.

«Милан» также рассматривает возможность продления контракта с игроком.

26-летний француз выступает за «Милан» с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 55 миллионов евро. Его контракт с «Миланом» рассчитан до лета 2026 года.

Тео Эрнандес
ФК Милан
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«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
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«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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Неделя

Сазонов получил в Италии самые низкие оценки в «Торино» за матч с «Ромой»

«Рома» определилась с будущим Дибалы
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 25 21 3 1 63-12 66
2
 Ювентус 26 17 6 3 41-19 57
3
 Милан 26 16 5 5 50-32 53
4
 Болонья 26 13 9 4 39-23 48
5
 Аталанта 25 14 4 7 48-24 46
6
 Рома 26 13 5 8 48-32 44
7
 Фиорентина 26 12 5 9 39-30 41
8
 Лацио 26 12 4 10 32-28 40
9
 Наполи 25 10 7 8 34-29 37
10
 Торино 26 9 9 8 25-25 36
11
 Монца 26 9 9 8 27-30 36
12
 Дженоа 26 8 9 9 28-31 33
13
 Эмполи 26 6 7 13 22-40 25
14
 Лечче 26 5 9 12 24-43 24
15
 Удинезе 26 3 14 9 25-40 23
16
 Фрозиноне 26 6 5 15 34-55 23
17
 Сассуоло 25 5 5 15 31-48 20
18
 Верона 26 4 8 14 23-36 20
19
 Кальяри 26 4 8 14 24-47 20
20
 Салернитана 26 2 7 17 20-53 13
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36 тур
37 тур
38 тур
20.01 20:00
Рома – Верона
 2 : 1
20.01 22:45
Удинезе – Милан
 2 : 3
21.01 14:30
Фрозиноне – Кальяри
 3 : 1
21.01 17:00
Эмполи – Монца
 3 : 0
21.01 20:00
Салернитана – Дженоа
 1 : 2
21.01 22:45
Лечче – Ювентус
 0 : 3
14.02 21:00
Болонья – Фиорентина
 2 : 0
22.02 22:45
Торино – Лацио
 0 : 2
28.02 20:00
Сассуоло – Наполи
 - : -
28.02 22:45
Интер – Аталанта
 - : -
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 22
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 15
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 12
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 7
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 24 1 3
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 21 1 5
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 17 1 4
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