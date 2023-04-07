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Сегодня, 19:37

«Милан» не будет продлевать контракт с Ибрагимовичем

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович покинет команду в конце сезона, сообщает журналист Санти Ауна.

По информации источника, «Милан» не хочет продлевать контракт с 41-летним форвардом из-за частых повреждений. В текущем сезоне Ибрагимович провел всего 4 игры за «россонери», отметившись одним голом. Его соглашение с «Миланом» истекает летом этого года.

Ибрагимович выступает за команду с 2020 года. Ранее он уже играл за «Милан» с 2010 по 2012 годы. Всего на счету форварда 163 матча за красно-черных, 93 гола и 35 результативных передач.

Златан Ибрагимович
Футбол
ФК Милан
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 28 23 2 3 64-20 71
2
 Лацио 28 16 7 5 44-19 55
3
 Милан 28 15 6 7 48-36 51
4
 Рома 28 15 5 8 38-26 50
5
 Интер 28 16 2 10 47-32 50
6
 Аталанта 28 14 6 8 47-32 48
7
 Ювентус 28 18 5 5 46-22 44
8
 Болонья 28 11 7 10 36-36 40
9
 Фиорентина 28 11 7 10 33-31 40
10
 Торино 28 10 8 10 30-34 38
11
 Удинезе 28 9 11 8 37-34 38
12
 Сассуоло 28 10 7 11 36-41 37
13
 Монца 28 9 7 12 32-39 34
14
 Эмполи 28 7 10 11 25-36 31
15
 Салернитана 28 6 10 12 32-48 28
16
 Лечче 28 6 9 13 24-33 27
17
 Специя 28 5 10 13 24-44 25
18
 Верона 28 4 7 17 22-42 19
19
 Сампдория 28 3 6 19 16-47 15
20
 Кремонезе 28 1 10 17 23-52 13
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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Эмполи

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