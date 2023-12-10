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«Болонья» в гостях выиграла у «Салернитаны», Зиркзее оформил дубль

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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«Болонья» в гостевом матче 15-го тура чемпионата Италии обыграла «Салернитану» со счетом 2:1.

У гостей на 9-й и 20-й минутах отличился Джошуа Зиркзее. На дубль нидерландского форварда хозяева ответили голом нигерийца Сими на 75-й минуте.

После этого матча «Болонья» с 25 очками поднялась на 4-е место в турнирной таблице, «Салернитана» с 8-ю баллами— на 20-й строчке.

Италия. Серия А. 15-й тур
10 дек, 20:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
1:2
Болонья

Источник: Турирная таблица
Футбол
ФК Болонья
ФК Салернитана
0
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1
 Интер 15 12 2 1 37-7 38
2
 Ювентус 15 11 3 1 23-9 36
3
 Милан 15 9 2 4 26-18 29
4
 Болонья 15 6 7 2 18-12 25
5
 Рома 14 7 3 4 27-16 24
6
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8
 Аталанта 15 7 2 6 24-18 23
9
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10
 Лацио 15 6 3 6 16-16 21
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 Торино 15 5 5 5 13-16 20
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 Фрозиноне 15 5 4 6 20-24 19
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14
 Сассуоло 14 4 3 7 21-26 15
15
 Дженоа 15 4 3 8 15-20 15
16
 Удинезе 15 1 9 5 12-25 12
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