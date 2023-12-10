«Болонья» в гостях выиграла у «Салернитаны», Зиркзее оформил дубль

«Болонья» в гостевом матче 15-го тура чемпионата Италии обыграла «Салернитану» со счетом 2:1.

У гостей на 9-й и 20-й минутах отличился Джошуа Зиркзее. На дубль нидерландского форварда хозяева ответили голом нигерийца Сими на 75-й минуте.

После этого матча «Болонья» с 25 очками поднялась на 4-е место в турнирной таблице, «Салернитана» с 8-ю баллами— на 20-й строчке.