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Наумов посоветовал Миранчуку уходить из «Аталанты»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о том, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может покинуть итальянский клуб по окончании сезона.

«Насколько я знаю, тренер «Аталанты» — мужчина со странностями. Если он какую-то мысль себе в голову вбил, он от нее не отказывается. И изначально было видно, что он относится к Леше несколько предвзято. Даже когда у него получается игра, тренер все равно не дает ему много игрового времени, и это будет продолжаться всегда. Поэтому, конечно, лучше Алексею сменить клуб. Не нужно торопиться возвращаться в Россию. Он всегда успеет это сделать. А подыскать клуб в Европе будет нужно — в Италии или в Испании. Клуб, в котором он был играл первую скрипку, как Головин в «Монако». Миранчук может играть ничуть не хуже», — цитирует Наумова «Газета.Ru».

Всего в нынешнем сезоне 28-летний россиянин провел за «Аталанту» девять матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Его контракт с итальянской командой рассчитан до лета 2025 года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/10/21895069.shtml
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
Николай Наумов
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