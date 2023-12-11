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«Рома» в меньшинстве упустила победу над «Фиорентиной», римляне завершали матч вдевятером

«Рома» в меньшинстве упустила победу над «Фиорентиной»
Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Рома» — «Фиорентина».
Фото AFP

«Рома» на своем поле сыграла вничью с «Фиорентиной» в матче 15-го тура итальянской серии А — 1:1.

Счет на 5-й минуте открыл Ромелу Лукаку. На 66-й минуте за флорентийцев отличился Лукас Мартинес Куарта.

Римляне играли в меньшинстве с 64-й минуты — две желтые карточки получил Никола Залевски. На 87-й минуте красную карточку получил и Лукаку.

«Рома» (25 очков) поднялась на четвертое место в серии А. «Фиорентина» идет на седьмой строчке в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 15-й тур
10 дек, 22:45. Olimpico (Рим)
Рома
1:1
Фиорентина

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Рома
ФК Фиорентина
1
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2
 Ювентус 15 11 3 1 23-9 36
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 Милан 15 9 2 4 26-18 29
4
 Рома 15 7 4 4 28-17 25
5
 Болонья 15 6 7 2 18-12 25
6
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7
 Наполи 15 7 3 5 26-18 24
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15
 Дженоа 15 4 3 8 15-20 15
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 Удинезе 15 1 9 5 12-25 12
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