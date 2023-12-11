«Рома» в меньшинстве упустила победу над «Фиорентиной», римляне завершали матч вдевятером
«Рома» в меньшинстве упустила победу над «Фиорентиной»
«Рома» на своем поле сыграла вничью с «Фиорентиной» в матче 15-го тура итальянской серии А — 1:1.
Счет на 5-й минуте открыл Ромелу Лукаку. На 66-й минуте за флорентийцев отличился Лукас Мартинес Куарта.
Римляне играли в меньшинстве с 64-й минуты — две желтые карточки получил Никола Залевски. На 87-й минуте красную карточку получил и Лукаку.
«Рома» (25 очков) поднялась на четвертое место в серии А. «Фиорентина» идет на седьмой строчке в турнирной таблице.
Источник: Таблица серии А
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|
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|
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|9
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|
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|8.12
|22:45
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Ювентус – Наполи
|1 : 0
|9.12
|17:00
|
Верона – Лацио
|1 : 1
|9.12
|20:00
|
Аталанта – Милан
|3 : 2
|9.12
|22:45
|
Интер – Удинезе
|4 : 0
|10.12
|14:30
|
Фрозиноне – Торино
|0 : 0
|10.12
|17:00
|
Монца – Дженоа
|1 : 0
|10.12
|20:00
|
Салернитана – Болонья
|1 : 2
|10.12
|22:45
|
Рома – Фиорентина
|1 : 1
|11.12
|20:30
|
Эмполи – Лечче
|- : -
|11.12
|22:45
|
Кальяри – Сассуоло
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