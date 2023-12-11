«Рома» в меньшинстве упустила победу над «Фиорентиной», римляне завершали матч вдевятером

«Рома» в меньшинстве упустила победу над «Фиорентиной»

«Рома» на своем поле сыграла вничью с «Фиорентиной» в матче 15-го тура итальянской серии А — 1:1.

Счет на 5-й минуте открыл Ромелу Лукаку. На 66-й минуте за флорентийцев отличился Лукас Мартинес Куарта.

Римляне играли в меньшинстве с 64-й минуты — две желтые карточки получил Никола Залевски. На 87-й минуте красную карточку получил и Лукаку.

«Рома» (25 очков) поднялась на четвертое место в серии А. «Фиорентина» идет на седьмой строчке в турнирной таблице.