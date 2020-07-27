Роналду вышел на единоличное второе место по голам за карьеру в истории

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отличился в матче 36-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (2:0). Также он не реализовал пенальти.

На счету Роналду 735 голов в карьере. Он обошел легендарного бразильца Ромарио по мячам, забитым в официальных турнирах. На первой позиции трехкратный чемпион мира Пеле, у которого 767 голов.

All-time ranking of most officials goals scored ever



1. Pel? 767

2. Cristiano Ronaldo 735

3. Romario 734

4. Gerd Mueller 720

5. Messi 716

6. Puskas 706

7. Bican 636

8. Eus?bio 615

9. Deak 558

10. Friedenreich 554

11. Ibrahimovic 542

12. Zico 525

13. Di Stefano 516 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 26, 2020

35-летний португалец выиграл 31-й трофей в карьере и третий с «Ювентусом». Он перешел в 2018 году из «Реала».