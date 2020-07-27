Роналду вышел на единоличное второе место по голам за карьеру в истории
06:10
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отличился в матче 36-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (2:0). Также он не реализовал пенальти.
На счету Роналду 735 голов в карьере. Он обошел легендарного бразильца Ромарио по мячам, забитым в официальных турнирах. На первой позиции трехкратный чемпион мира Пеле, у которого 767 голов.
35-летний португалец выиграл 31-й трофей в карьере и третий с «Ювентусом». Он перешел в 2018 году из «Реала».
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