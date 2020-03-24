Роналду и его агент потратили более миллиона фунтов на борьбу с коронавирусом

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и его агент Жорже Мендеш выделили собственные средства на борьбу с коронавирусом. Как сообщает британское издание Daily Mail, эта сумма превысила один миллион в фунтовом эквиваленте.

Сообщается, что игрок и агент помогли португальским больницам, где лечатся пациенты с этой болезнью. Они перечислили средства в пользу двух больниц в Лиссабоне и одной в Порту.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 392 780 человек. Умерших — 17159, выздоровевших — 102980. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.

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