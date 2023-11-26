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Сегодня, 22:02

«Рома» в домашнем матче победила «Удинезе»

Алина Савинова
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Игроки «Ромы».
Фото AFP

«Рома» дома одержала победу над «Удинезе» в матче 13-го тура серии А — 3:1.

У хозяев забитыми мячами отметились Джанлука Манчини, Пауло Дибала и Стефан Эль-Шаарави. Единственный гол у гостей забил Флориан Товен.

Бывший форвард «Зенита» Сердар Азмун, который на данный момент выступает за команду из Рима, провел 28 минут на поле.

После этой игры «Рома» вышла на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 21 очком. «Удинезе» идет на 16-й строчке (11 баллов).

Италия. Серия А. 13-й тур
26 нояб, 20:00. Olimpico (Рим)
Рома
3:1
Удинезе
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
Футбол
ФК Рома
ФК Удинезе
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«Ювентус» — «Интер»: смотреть трансляцию матча итальянской серии А в прямом эфире
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 12 10 1 1 29-6 31
2
 Ювентус 12 9 2 1 19-7 29
3
 Милан 13 8 2 3 21-14 26
4
 Наполи 13 7 3 3 26-14 24
5
 Рома 13 6 3 4 25-15 21
6
 Фиорентина 13 6 2 5 20-17 20
7
 Аталанта 13 6 2 5 21-13 20
8
 Болонья 12 4 6 2 13-10 18
9
 Монца 13 4 6 3 14-12 18
10
 Фрозиноне 13 5 3 5 19-21 18
11
 Лацио 13 5 2 6 14-15 17
12
 Торино 12 4 4 4 10-14 16
13
 Сассуоло 13 4 3 6 20-24 15
14
 Лечче 12 3 5 4 13-16 14
15
 Дженоа 13 4 2 7 14-18 14
16
 Удинезе 13 1 8 4 9-18 11
17
 Кальяри 13 2 4 7 13-25 10
18
 Эмполи 13 3 1 9 8-25 10
19
 Верона 12 2 2 8 7-16 8
20
 Салернитана 13 1 5 7 10-25 8
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Эмполи – Сассуоло
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26.11 17:00
Фрозиноне – Дженоа
 2 : 1
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