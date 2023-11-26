«Рома» в домашнем матче победила «Удинезе»
«Рома» дома одержала победу над «Удинезе» в матче 13-го тура серии А — 3:1.
У хозяев забитыми мячами отметились Джанлука Манчини, Пауло Дибала и Стефан Эль-Шаарави. Единственный гол у гостей забил Флориан Товен.
Бывший форвард «Зенита» Сердар Азмун, который на данный момент выступает за команду из Рима, провел 28 минут на поле.
После этой игры «Рома» вышла на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 21 очком. «Удинезе» идет на 16-й строчке (11 баллов).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|12
|10
|1
|1
|29-6
|31
|
2
|Ювентус
|12
|9
|2
|1
|19-7
|29
|
3
|Милан
|13
|8
|2
|3
|21-14
|26
|
4
|Наполи
|13
|7
|3
|3
|26-14
|24
|
5
|Рома
|13
|6
|3
|4
|25-15
|21
|
6
|Фиорентина
|13
|6
|2
|5
|20-17
|20
|
7
|Аталанта
|13
|6
|2
|5
|21-13
|20
|
8
|Болонья
|12
|4
|6
|2
|13-10
|18
|
9
|Монца
|13
|4
|6
|3
|14-12
|18
|
10
|Фрозиноне
|13
|5
|3
|5
|19-21
|18
|
11
|Лацио
|13
|5
|2
|6
|14-15
|17
|
12
|Торино
|12
|4
|4
|4
|10-14
|16
|
13
|Сассуоло
|13
|4
|3
|6
|20-24
|15
|
14
|Лечче
|12
|3
|5
|4
|13-16
|14
|
15
|Дженоа
|13
|4
|2
|7
|14-18
|14
|
16
|Удинезе
|13
|1
|8
|4
|9-18
|11
|
17
|Кальяри
|13
|2
|4
|7
|13-25
|10
|
18
|Эмполи
|13
|3
|1
|9
|8-25
|10
|
19
|Верона
|12
|2
|2
|8
|7-16
|8
|
20
|Салернитана
|13
|1
|5
|7
|10-25
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.11
|17:00
|
Салернитана – Лацио
|2 : 1
|25.11
|20:00
|
Аталанта – Наполи
|1 : 2
|25.11
|22:45
|
Милан – Фиорентина
|1 : 0
|26.11
|14:30
|
Кальяри – Монца
|1 : 1
|26.11
|17:00
|
Эмполи – Сассуоло
|3 : 4
|26.11
|17:00
|
Фрозиноне – Дженоа
|2 : 1
|26.11
|20:00
|
Рома – Удинезе
|3 : 1
|26.11
|22:45
|
Ювентус – Интер
|- : -
|27.11
|20:30
|
Верона – Лечче
|- : -
|27.11
|22:45
|
Болонья – Торино
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|7
|
|
Оливье Жиру
Милан
|7
|П
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|5
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|5
|
|
Федерико Димарко
Интер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Исак Хиен
Верона
|6
|1
|1
|
|
Майк Меньян
Милан
|10
|1
|1
Новости