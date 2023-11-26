«Рома» в домашнем матче победила «Удинезе»

«Рома» дома одержала победу над «Удинезе» в матче 13-го тура серии А — 3:1.

У хозяев забитыми мячами отметились Джанлука Манчини, Пауло Дибала и Стефан Эль-Шаарави. Единственный гол у гостей забил Флориан Товен.

Бывший форвард «Зенита» Сердар Азмун, который на данный момент выступает за команду из Рима, провел 28 минут на поле.

После этой игры «Рома» вышла на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 21 очком. «Удинезе» идет на 16-й строчке (11 баллов).