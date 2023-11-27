«Интер» и «Ювентус» сыграли вничью

«Ювентус» и «Интер» не выявили победителя в матче 13-го тура чемпионата Италии — 1:1.

У хозяев голом отметился Душан Влахович на 27-й минуте. У гостей единственный мяч забил Лаутаро Мартинес на 33-й минуте.

«Интер» набрал 32 очка и сохранил за собой первое место в турнирной таблице серии А. «Ювентус» с 30 очками идет вторым.