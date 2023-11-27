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Сегодня, 00:44

«Интер» и «Ювентус» сыграли вничью

Виктория Кравченко
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Игроки «Интера» и «Ювентуса».
Фото Global Look Press

«Ювентус» и «Интер» не выявили победителя в матче 13-го тура чемпионата Италии — 1:1.

У хозяев голом отметился Душан Влахович на 27-й минуте. У гостей единственный мяч забил Лаутаро Мартинес на 33-й минуте.

«Интер» набрал 32 очка и сохранил за собой первое место в турнирной таблице серии А. «Ювентус» с 30 очками идет вторым.

Италия. Серия А. 13-й тур
26 нояб, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
1:1
Интер

ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
1
2
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Неделя

«Рома» в домашнем матче победила «Удинезе»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 13 10 2 1 30-7 32
2
 Ювентус 13 9 3 1 20-8 30
3
 Милан 13 8 2 3 21-14 26
4
 Наполи 13 7 3 3 26-14 24
5
 Рома 13 6 3 4 25-15 21
6
 Фиорентина 13 6 2 5 20-17 20
7
 Аталанта 13 6 2 5 21-13 20
8
 Болонья 12 4 6 2 13-10 18
9
 Монца 13 4 6 3 14-12 18
10
 Фрозиноне 13 5 3 5 19-21 18
11
 Лацио 13 5 2 6 14-15 17
12
 Торино 12 4 4 4 10-14 16
13
 Сассуоло 13 4 3 6 20-24 15
14
 Лечче 12 3 5 4 13-16 14
15
 Дженоа 13 4 2 7 14-18 14
16
 Удинезе 13 1 8 4 9-18 11
17
 Кальяри 13 2 4 7 13-25 10
18
 Эмполи 13 3 1 9 8-25 10
19
 Верона 12 2 2 8 7-16 8
20
 Салернитана 13 1 5 7 10-25 8
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25.11 17:00
Салернитана – Лацио
 2 : 1
25.11 20:00
Аталанта – Наполи
 1 : 2
25.11 22:45
Милан – Фиорентина
 1 : 0
26.11 14:30
Кальяри – Монца
 1 : 1
26.11 17:00
Эмполи – Сассуоло
 3 : 4
26.11 17:00
Фрозиноне – Дженоа
 2 : 1
26.11 20:00
Рома – Удинезе
 3 : 1
26.11 22:45
Ювентус – Интер
 1 : 1
27.11 20:30
Верона – Лечче
 - : -
27.11 22:45
Болонья – Торино
 - : -
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 5
Мартен де Рон

Мартен де Рон

Аталанта

 4
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 6 1 1
Майк Меньян

Майк Меньян

Милан

 10 1 1
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