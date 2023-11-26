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«Ювентус» — «Интер»: смотреть трансляцию матча итальянской серии А в прямом эфире

Бесплатная трансляция игры «Ювентус» — «Интер» начнется в 22.40 на канале «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Федерико Димарко.
Федерико Димарко.
Фото Reuters

26 ноября «Ювентус» в Турине в домашнем матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу сыграет против «Интера». Встреча начнется в 22.45 по московскому времени.

«СЭ» в матч-центре проведет онлайн-трансляцию с самыми важными событиями противостояния «Ювентус» — «Интер».

Канал «Матч ТВ» на ТВ и своем сайте matchtv.ru проведет бесплатную видеотрансляцию игры «Ювентус» — «Интер». Прямой эфир начнется в 22.40 мск. Встречу также можно будет посмотреть на канале «Матч Футбол 1» по подписке.

Туринцы тренера Массимилиано Аллегри с 29 очками располагаются на втором месте в турнирной таблице серии А. «Интер» Симоне Индзаги — первый в чемпионате с 31 баллом.

Чемпионат Италии по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
Серия А
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«Сассуоло» обыграл «Эмполи» благодаря дублю Берарди
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 12 10 1 1 29-6 31
2
 Ювентус 12 9 2 1 19-7 29
3
 Милан 13 8 2 3 21-14 26
4
 Наполи 13 7 3 3 26-14 24
5
 Фиорентина 13 6 2 5 20-17 20
6
 Аталанта 13 6 2 5 21-13 20
7
 Рома 12 5 3 4 22-14 18
8
 Болонья 12 4 6 2 13-10 18
9
 Монца 13 4 6 3 14-12 18
10
 Фрозиноне 13 5 3 5 19-21 18
11
 Лацио 13 5 2 6 14-15 17
12
 Торино 12 4 4 4 10-14 16
13
 Сассуоло 13 4 3 6 20-24 15
14
 Лечче 12 3 5 4 13-16 14
15
 Дженоа 13 4 2 7 14-18 14
16
 Удинезе 12 1 8 3 8-15 11
17
 Кальяри 13 2 4 7 13-25 10
18
 Эмполи 13 3 1 9 8-25 10
19
 Верона 12 2 2 8 7-16 8
20
 Салернитана 13 1 5 7 10-25 8
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31 тур
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.11 17:00
Салернитана – Лацио
 2 : 1
25.11 20:00
Аталанта – Наполи
 1 : 2
25.11 22:45
Милан – Фиорентина
 1 : 0
26.11 14:30
Кальяри – Монца
 1 : 1
26.11 17:00
Эмполи – Сассуоло
 3 : 4
26.11 17:00
Фрозиноне – Дженоа
 2 : 1
26.11 20:00
Рома – Удинезе
 - : -
26.11 22:45
Ювентус – Интер
 - : -
27.11 20:30
Верона – Лечче
 - : -
27.11 22:45
Болонья – Торино
 - : -
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 12
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
П
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 5
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 5
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 4
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 6 1 1
Санди Ловрич

Санди Ловрич

Удинезе

 10 1 1
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