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«Рома» предложила Пеллегрини новый контракт

15:07
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«Рома» предложила новый контракт полузащитнику Лоренцо Пеллегрини. 23-летний итальянец подпишет соглашение до лета 2024 года с зарплатой 3 миллиона евро в год, сообщает La Gazzetta dello Sport.

При этом из договора будет убран пункт о возможном выкупе контракта за 30 миллионов евро.

23-летний воспитанник «Ромы», в нынешнем сезоне провел всего 7 матчей во всех турнирах из-за травмы, однако при этом входит в десятку лучших ассистентов серии А: 4 результативные передачи.

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