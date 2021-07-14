«Рома» показала форму на новый сезон
03:49
«Рома» представила новую домашнюю форму на сезон-2021/22. Футболка будет в традиционных цветах: красный и оранжевый.
«19-й сезон в профессиональном футболе, становишся все более заряженным и мотивированным», — написал Джеко в Twitter, опубликовав фотографию в новой футболке.
По итогам сезона-2020/21 «Рома» заняла 7-е место в чемпионате Италии и сыграет в Лиге конференций. Летом команду возглавил Жозе Моуринью.
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