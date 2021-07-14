«Рома» показала форму на новый сезон

«Рома» представила новую домашнюю форму на сезон-2021/22. Футболка будет в традиционных цветах: красный и оранжевый.

«19-й сезон в профессиональном футболе, становишся все более заряженным и мотивированным», — написал Джеко в Twitter, опубликовав фотографию в новой футболке.

19esima stagione da professionista e sempre piu carico e motivato ??? pic.twitter.com/JlyfPdV1Cy — Edin D?eko (@EdDzeko) July 13, 2021

По итогам сезона-2020/21 «Рома» заняла 7-е место в чемпионате Италии и сыграет в Лиге конференций. Летом команду возглавил Жозе Моуринью.