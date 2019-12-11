«Рома» отклонила предложение «Тоттенхэма» по Джеко

«Тоттенхэм» претендует на нападающего «Ромы» Эдина Джеко. Однако римский клуб отклонил предложение англичан о покупке 33-летнего боснийца, сообщает ESPN.

«Рома» не намерена расставаться с игроком в зимнее трансферное окно. Контракт Джеко с римским клубом рассчитан до 2022 года.

В нынешнем сезоне он провел 19 матчей за «Рому», в которых забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи.

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