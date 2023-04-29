Леау: «Увлекаюсь музыкой, но футбол, конечно, важнее»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал, что он увлекается музыкой. Однако футбол по-прежнему на первом месте.

«Я создал у себя дома небольшую студию и купил начальное оборудование, микрофон, наушники. Научился объединять музыку, делать миксы. Мне нравится это, но футбол, конечно, же важнее», — цитирует Леау pianetamilan.it.

в этом сезоне 23-летний хавбек провел 29 матчей в серии А, забив 12 голов и сделав 6 ассистов.