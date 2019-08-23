«Рома» интересуется нападающим сборной Украины
21:41
Нападающий «Гента» Роман Яремчук попал в сферу интересов «Ромы». Римский клуб может оформить переход до закрытия трансферного окна, сообщает Sportitalia.
Ранее сообщалось, что футболистом интересуется другой римский клуб — «Лацио».
«Гент» приобрел Яремчука у киевского «Динамо» за 2 миллиона евро. В нынешнем сезоне нападающий отметился шестью голами в восьми матчах. Также на его счету три результативные передачи.
23-летний форвард за последний год стал основным нападающим сборной Украины, сыграв в восьми встречах и забив два гола.
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