«Рома» интересуется нападающим сборной Украины

Нападающий «Гента» Роман Яремчук попал в сферу интересов «Ромы». Римский клуб может оформить переход до закрытия трансферного окна, сообщает Sportitalia.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется другой римский клуб — «Лацио».

«Гент» приобрел Яремчука у киевского «Динамо» за 2 миллиона евро. В нынешнем сезоне нападающий отметился шестью голами в восьми матчах. Также на его счету три результативные передачи.

23-летний форвард за последний год стал основным нападающим сборной Украины, сыграв в восьми встречах и забив два гола.