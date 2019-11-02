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Родуэлл ведет переговоры с «Пармой»

18:26
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«Парма» проявляет интерес к полузащитнику Джеку Родуэллу. 28-летний англичанин, который находится в статусе свободного агента, находится в клубе на просмотре, сообщает La Gazzetta dello Sport.

До этого футболист мог оказаться в «Роме». Однако римский клуб решил не заключать с ним контракт.

Последним клуба Родуэлла был «Блэкберн», который не стал подписывать прошедшим летом с хавбеком новый контракт. Также воспитанник академии «Эвертона» выступал за «Сандерленд» и «Манчестер Сити». Всего в английской премьер-лиге он провел 166 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.

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