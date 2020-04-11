Рэмси назвал Роналду одним из величайших футболистов в истории

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси поделился мнением о своем одноклубнике, форварде Криштиану Роналду.

«Криштиану выдающийся атлет, — приводит слова Рэмзи Goal. — Он первым приходит в тренажерный зал, первым выполняет все упражнения и выходит на поле. Роналду — победитель, который хочет выигрывать каждый матч, каждую игру. А после он будет тренировать свои удары и все такое. Мне не нужно говорить о том, насколько он хорош. Криштиану просто невероятен, один из величайших в истории футбола».

В текущем сезоне 35-летний Роналду провел 32 матча за «Ювентус», забил 23 гола и сделал три результативные передачи.