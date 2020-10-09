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Райола требует установить сумму отступных за Доннарумму в размере 30 миллионов евро

12:47
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«Милан» продолжает переговоры о продлении контракта с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой. «Россонери» готовы увеличить зарплату 21-летнего итальянца до 8 миллионов евро, сообщает Corriere della Sera.

При этом агент голкипера Мино Райола требует, чтобы в новый контракт был внесен пункт об отступных, сумма которых должна составить 30 миллионов евро.

Нынешний контракт между сторонами истекает летом 2021 года.

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