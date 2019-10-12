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Раньери официально возглавил «Сампдорию»

17:41
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Клаудио Раньери официально возглавил «Сампдорию». Соглашение с 67-летним специалистом рассчитано до лета 2021 года, сообщает официальный сайт команды.

Раньери пришел на смену Эузебио Ди Франческо, которого руководство генуэзцев уволило за неудовлетворительные результаты. «Сампдория» занимает последнее место в серии А, имея в активе лишь 3 очка.

Раньери по окончании сезона-2018/19 покинул пост главного тренера «Ромы». Ранее он возглавлял итальянские «Ювентус», «Интер», «Фиорентину», испанский «Атлетико», английские «Челси» и «Лестер», который привел к первой в истории клуба победе в чемпионате Англии.

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