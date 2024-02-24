Фаджоли о дисквалификации за нелегальные ставки: «Все началось из-за скуки, а потом превратилось в болезнь»

Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли прокомментировал скандал с нелегальными ставками с его участием.

11 октября стало известно, что Фаджоли находится под следствием по делу о ставках на нелегальных платформах. 17 октября полузащитник «Ювентуса» был дисквалифицирован на 7 месяцев.

«Все началось из-за скуки, потому что у меня было очень много свободного времени. Все начинается как обычная игра, а потом это превращается в болезнь. Когда ты теряешь деньги, ты пытаешься скрыть это от родителей, но было проблематично это делать. Адреналин от ставок перекрывал страх быть раскрытым.

Я не говорю, что уже полностью здоров, но я пережил сложный период, и такое не заканчивается за 5 месяцев. Но я уверен, что все будет в порядке. Моя дисквалификация заканчивается 19 мая, 26 мая у «Ювентуса» матч с «Монцей», и я надеюсь, что смогу выйти на поле. Я боялся, что «Ювентус» отвернется от меня, но клуб, наоборот, поддержал. Я особенно благодарен Душану Влаховичу, Федерико Гатти и Федерико Кьезе», — приводит журналист Николо Скира слова Фаджоли.

В ноябре 2023 года «Ювентус» продлил контракт с 23-летним Фаджоли до конца июня 2028 года.