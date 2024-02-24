Фаджоли о дисквалификации за нелегальные ставки: «Все началось из-за скуки, а потом превратилось в болезнь»
Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли прокомментировал скандал с нелегальными ставками с его участием.
11 октября стало известно, что Фаджоли находится под следствием по делу о ставках на нелегальных платформах. 17 октября полузащитник «Ювентуса» был дисквалифицирован на 7 месяцев.
«Все началось из-за скуки, потому что у меня было очень много свободного времени. Все начинается как обычная игра, а потом это превращается в болезнь. Когда ты теряешь деньги, ты пытаешься скрыть это от родителей, но было проблематично это делать. Адреналин от ставок перекрывал страх быть раскрытым.
Я не говорю, что уже полностью здоров, но я пережил сложный период, и такое не заканчивается за 5 месяцев. Но я уверен, что все будет в порядке. Моя дисквалификация заканчивается 19 мая, 26 мая у «Ювентуса» матч с «Монцей», и я надеюсь, что смогу выйти на поле. Я боялся, что «Ювентус» отвернется от меня, но клуб, наоборот, поддержал. Я особенно благодарен Душану Влаховичу, Федерико Гатти и Федерико Кьезе», — приводит журналист Николо Скира слова Фаджоли.
В ноябре 2023 года «Ювентус» продлил контракт с 23-летним Фаджоли до конца июня 2028 года.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|26
|22
|3
|1
|67-12
|69
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2
|Ювентус
|26
|17
|6
|3
|41-19
|57
|
3
|Милан
|26
|16
|5
|5
|50-32
|53
|
4
|Болонья
|26
|13
|9
|4
|39-23
|48
|
5
|Аталанта
|26
|14
|4
|8
|48-28
|46
|
6
|Рома
|26
|13
|5
|8
|48-32
|44
|
7
|Фиорентина
|26
|12
|5
|9
|39-30
|41
|
8
|Лацио
|26
|12
|4
|10
|32-28
|40
|
9
|Наполи
|26
|11
|7
|8
|40-30
|40
|
10
|Торино
|26
|9
|9
|8
|25-25
|36
|
11
|Монца
|26
|9
|9
|8
|27-30
|36
|
12
|Дженоа
|26
|8
|9
|9
|28-31
|33
|
13
|Эмполи
|26
|6
|7
|13
|22-40
|25
|
14
|Лечче
|26
|5
|9
|12
|24-43
|24
|
15
|Удинезе
|26
|3
|14
|9
|25-40
|23
|
16
|Фрозиноне
|26
|6
|5
|15
|34-55
|23
|
17
|Сассуоло
|26
|5
|5
|16
|32-54
|20
|
18
|Верона
|26
|4
|8
|14
|23-36
|20
|
19
|Кальяри
|26
|4
|8
|14
|24-47
|20
|
20
|Салернитана
|26
|2
|7
|17
|20-53
|13
|1.03
|22:45
|
Лацио – Милан
|- : -
|2.03
|17:00
|
Удинезе – Салернитана
|- : -
|2.03
|20:00
|
Монца – Рома
|- : -
|2.03
|22:45
|
Торино – Фиорентина
|- : -
|3.03
|14:30
|
Верона – Сассуоло
|- : -
|3.03
|17:00
|
Эмполи – Кальяри
|- : -
|3.03
|17:00
|
Фрозиноне – Лечче
|- : -
|3.03
|20:00
|
Аталанта – Болонья
|- : -
|3.03
|22:45
|
Наполи – Ювентус
|- : -
|4.03
|22:45
|
Интер – Дженоа
|- : -
|Г
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Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|15
|
|
Оливье Жиру
Милан
|12
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|7
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
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Антуан Макумбу
Кальяри
|24
|1
|3
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|21
|1
|5
|
|
Ламек Банда
Лечче
|17
|1
|4