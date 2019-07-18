02:19 | Футбол — Италия

"Почему ты играешь за сборную лучше, чем за клуб?" Анчелотти затроллил Инсинье

0
Обсудить

Игроки "Наполи" Лоренцо Инсинье, Константинос Манолас и Дрис Мертенс посетили встречу с болельщиками, на которой отвечали на вопросы. В ходе мероприятия главный тренер команды Карло Анчелотти пошутил над капитаном Инсинье. Специалист выдал себя за фаната и обратился к форварду.

– Привет, я Карло из Реджо-Эмилии. Вопрос к капитану команды Инсинье. Почему ты лучше играешь за сборную Италии, чем за клуб? – Инсинье сначала не узнал главного тренера, но затем со смехом отреагировал на вопрос.

 

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ