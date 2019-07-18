"Почему ты играешь за сборную лучше, чем за клуб?" Анчелотти затроллил Инсинье

Игроки "Наполи" Лоренцо Инсинье, Константинос Манолас и Дрис Мертенс посетили встречу с болельщиками, на которой отвечали на вопросы. В ходе мероприятия главный тренер команды Карло Анчелотти пошутил над капитаном Инсинье. Специалист выдал себя за фаната и обратился к форварду.

– Привет, я Карло из Реджо-Эмилии. Вопрос к капитану команды Инсинье. Почему ты лучше играешь за сборную Италии, чем за клуб? – Инсинье сначала не узнал главного тренера, но затем со смехом отреагировал на вопрос.

Dimaro, i tifosi del Napoli incontrano Manolas, Insigne e Mertens. Ad un certo punto, domanda di Carlo Ancelotti da Reggiolo... 😂😂😂 pic.twitter.com/SIT0iJL8Ql — Claudio Russo (@claudioruss) 15 июля 2019 г.

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