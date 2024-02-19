Пиоли рассказал о целях «Милана» в серии А на остаток сезона

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после поражения от «Монцы» (2:4) в 25-м туре чемпионата Италии оценил перспективы команды на остаток сезона.

«Станет ли Лига Европы нашим приоритетом? Серия А все еще важна, мы должны сохранять предельную мотивацию в обоих турнирах. Серия без поражений в лиге закончилась, но нам есть за что бороться — мы еще не гарантировали себе третье место, однако и до второй позиции теперь недалеко. Мы должны постараться набрать как можно больше очков в оставшихся матчах», — цитирует Football Italia Пиоли.