Перин вернется в «Дженоа». Игрок уже прошел медосбледование

Голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин вернется в «Дженоа». Стороны согласовали условия аренды, которая будет оформлена в январе, сообщает в Twitter итальянский журналист Марко Бовичелли.

27-летний итальянец уже прошел медосбледование. Он пропустил начало сезона из-за травмы плеча, после которой восстановился только в ноябре.

Перин перешел в «Ювентус» из «Дженоа» в 2018 году за 13 миллионов евро. В общей сложности он провел за «Юве» 9 матчей.