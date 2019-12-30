Перин вернется в «Дженоа». Игрок уже прошел медосбледование
16:57
Голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин вернется в «Дженоа». Стороны согласовали условия аренды, которая будет оформлена в январе, сообщает в Twitter итальянский журналист Марко Бовичелли.
27-летний итальянец уже прошел медосбледование. Он пропустил начало сезона из-за травмы плеча, после которой восстановился только в ноябре.
#Genoa, riecco #Perin: visite mediche appena iniziate per il numero uno di ritorno dalla #Juventus @SkySport @DiMarzio #calciomercato pic.twitter.com/g1e3OE0JGB— Marco Bovicelli (@MarcoBovicelli) December 30, 2019
Перин перешел в «Ювентус» из «Дженоа» в 2018 году за 13 миллионов евро. В общей сложности он провел за «Юве» 9 матчей.
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