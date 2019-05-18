Недвед стал главным инициатором ухода Аллегри

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед настоял на уходе Массимилиано Аллегри с поста главного тренера команды, информирует Corriere della Sera. Знаменитый чех выдвинул следующий ультиматум президенту: "Если Аллегри останется, я уйду".

Недвед и Аллегри не сходились в отношении трансферной политики. Первый считал, что команда не нуждается в обновлении состава, так как купить более качественных игроков довольно сложно. Второй, напротив, требовал покупки новых футболистов.

Напомним, вчера Ювентус объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера. 51-летний специалист работал с командой с 2014 года.