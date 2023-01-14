«Наполи» — «Ювентус»: видеообзор матча серии А

«Наполи» разгромил «Ювентус» в матче 18-го тура чемпионата Италии — 5:1. Игра прошла на стадионе «Диего Армандо Марадоны».

У победителей дубль оформил форвард Виктор Осимхен, а также по голу забили защитник Амир Ррахмани, полузащитник Эльиф Эльмас и нападающий Хвича Кварацхелия. В составе «Ювентуса» гол престижа забил нападающий Анхель Ди Мария.

«Наполи» набрал 47 очков и лидирует в турнирной таблице серии А. «Ювентус» идет на третьей строчке с 37 очками.