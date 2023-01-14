Аллегри назвал заслуженным поражение от «Наполи»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Наполи» (1:5) в матче 18-го тура чемпионата Италии.

«Прежде всего, надо отдать должное «Наполи». Это было заслуженное поражение... Нет причин впадать в депрессию, как не было и эйфории после восьми побед подряд. Это поражение и мы идем дальше», — цитирует Tuttomercatoweb Аллегри.

«Наполи» с 47 очками лидирует в турнирной таблице серии А. «Ювентус» располагается на третьей строчке с 37 баллами.