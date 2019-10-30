«Наполи» сообщил, что Малькюи перенес операцию после разрыва «крестов»

Защитник «Наполи» Кевин Малькюи перенес операцию, сообщает официальный сайт клуба. Ранее он получил разрыв передней крестообразной связки правого колена. Операция прошла в одной из клиник Рима.

О точном сроке восстановления не сообщается. Ранее в СМИ появилась информация, что он может пропустить остаток сезона. 28-летний футболист в текущем сезоне провел пять матчей за «Наполи» и сделал одну голевую передачу.

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