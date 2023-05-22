Будущее Миранчука в «Торино» остается неопределенным

В воскресенье полузащитник Алексей Миранчук появился на поле в составе «Торино» на 61-й минуте домашнего матча 36-го тура серии А с «Фиорентиной». Встреча завершилась вничью — 1:1.

Издание Corriere dello Sport назвало россиянина одним из лучших игроков «быков», поставив ему оценку 6,5. Такой же балл получил экс-хавбек ЦСКА Влашич и автор голевой передачи защитник Бонджорно. Лишь у одного футболиста гранатовых он выше — 7,0 в активе автора гола форварда Санабрии. Краткий комментарий к выступлению Миранчука таков: «Совсем не случайно, что «Торино» прибавил именно после выхода на поле русского».

При этом La Gazzetta dello Sport и Tuttosport не согласились с мнением коллег и поставили нашему легионеры скромные 5,5. La Gazzetta dello Sport: «Из-за травмы пока не готов на полный матч. Юрич выпустил Миранчука на последние полчаса, однако тот практически никак не повлиял на действия своей команды. Его почти не было видно, мяч к нему не попадал». Tuttosport: «Миранчук не смог проявить себя, как во встрече первого круга, когда именно его гол стал решающим».

Перед началом игры технический директор «Торино» Давиде Ваньяти не стал говорить о будущем Алексея в прямом эфире телеканала DAZN: «По Миранчуку и по Влашичу (оба находятся в аренде до конца сезона-2022/23. — Прим. «СЭ») пока определенности нет. Нам надо сначала завершить чемпионат, а затем займемся этим вопросом».

В 37-м туре «Торино» отправится на выезд к «Специи» — матч состоится 27 мая. Соперником туринцев в заключительном туре серии А 4 июня станет «Интер» — за шесть дней до финала Лиги чемпионов.