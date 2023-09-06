«Наполи» назвал чушью информацию о продлении контракта с Кварацхелией

«Наполи» в своем Twitter-аккаунте прокомментировал слухи по поводу возможного продления контракта с вингером клуба Хвичей Кварацхелией.

«Некоторые СМИ, ссылаясь на агентов футболиста как на единственный источник, продолжают сообщать о якобы ведущихся переговорах по продлению контракта с Кварацхелией. Это все чушь. Никто из представителей «Наполи» никогда не говорил о возможном продлении контракта с игроком, соглашение с которым истекает аж через четыре года», — написано в заявлении клуба.

Кварацхелия перешел в «Наполи» летом 2022 года. 22-летний футболист в этом сезоне сыграл 2 матча в серии А и отдал 1 голевую передачу. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.