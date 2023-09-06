«Наполи» назвал чушью информацию о продлении контракта с Кварацхелией
«Наполи» в своем Twitter-аккаунте прокомментировал слухи по поводу возможного продления контракта с вингером клуба Хвичей Кварацхелией.
«Некоторые СМИ, ссылаясь на агентов футболиста как на единственный источник, продолжают сообщать о якобы ведущихся переговорах по продлению контракта с Кварацхелией. Это все чушь. Никто из представителей «Наполи» никогда не говорил о возможном продлении контракта с игроком, соглашение с которым истекает аж через четыре года», — написано в заявлении клуба.
Кварацхелия перешел в «Наполи» летом 2022 года. 22-летний футболист в этом сезоне сыграл 2 матча в серии А и отдал 1 голевую передачу. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.
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15
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16
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|Удинезе
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18
|Рома
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Ювентус – Лацио
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Интер – Милан
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Дженоа – Наполи
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Кальяри – Удинезе
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Фрозиноне – Сассуоло
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Монца – Лечче
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Фиорентина – Аталанта
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Рома – Эмполи
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Салернитана – Торино
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Верона – Болонья
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Лаутаро Мартинес
Интер
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Оливье Жиру
Милан
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Виктор Осимхен
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Джованни Ди Лоренцо
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Федерико Димарко
Интер
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Максим Лопес
Сассуоло
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Фикайо Томори
Милан
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