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Белотти прошел медицинский осмотр перед переходом в «Рому»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий Андреа Белотти прошел медицинский осмотр перед переходом в «Рому», сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, условия контракта между 28-летним итальянцем и римским клубом согласованы несколько недель назад.

В прошедшем сезоне нападающий забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу в 23 матчах за «Торино» во всех турнирах. Он покинул туринский клуб в статусе свободного агента 30 июня 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Белотти в 20 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1563617299290021891

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2
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 Рома 3 2 1 0 3-1 7
5
 Наполи 2 2 0 0 9-2 6
6
 Интер 3 2 0 1 6-4 6
7
 Ювентус 3 1 2 0 4-1 5
8
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