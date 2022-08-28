Белотти прошел медицинский осмотр перед переходом в «Рому»

Нападающий Андреа Белотти прошел медицинский осмотр перед переходом в «Рому», сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, условия контракта между 28-летним итальянцем и римским клубом согласованы несколько недель назад.

В прошедшем сезоне нападающий забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу в 23 матчах за «Торино» во всех турнирах. Он покинул туринский клуб в статусе свободного агента 30 июня 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Белотти в 20 миллионов евро.