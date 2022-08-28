Белотти прошел медицинский осмотр перед переходом в «Рому»
Нападающий Андреа Белотти прошел медицинский осмотр перед переходом в «Рому», сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
По информации источника, условия контракта между 28-летним итальянцем и римским клубом согласованы несколько недель назад.
В прошедшем сезоне нападающий забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу в 23 матчах за «Торино» во всех турнирах. Он покинул туринский клуб в статусе свободного агента 30 июня 2022 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Белотти в 20 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лацио
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|
2
|Торино
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
3
|Милан
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
4
|Рома
|3
|2
|1
|0
|3-1
|7
|
5
|Наполи
|2
|2
|0
|0
|9-2
|6
|
6
|Интер
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|
7
|Ювентус
|3
|1
|2
|0
|4-1
|5
|
8
|Специя
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
9
|Сассуоло
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
10
|Аталанта
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
11
|Фиорентина
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
12
|Удинезе
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
13
|Верона
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Болонья
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|
15
|Эмполи
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
16
|Салернитана
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
17
|Сампдория
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
18
|Лечче
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
19
|Кремонезе
|3
|0
|0
|3
|3-6
|0
|
20
|Монца
|3
|0
|0
|3
|2-8
|0
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.08
|19:30
|
Монца – Удинезе
|1 : 2
|26.08
|21:45
|
Лацио – Интер
|3 : 1
|27.08
|19:30
|
Кремонезе – Торино
|1 : 2
|27.08
|19:30
|
Ювентус – Рома
|1 : 1
|27.08
|21:45
|
Милан – Болонья
|2 : 0
|27.08
|21:45
|
Специя – Сассуоло
|2 : 2
|28.08
|19:30
|
Салернитана – Сампдория
|- : -
|28.08
|19:30
|
Верона – Аталанта
|- : -
|28.08
|21:45
|
Фиорентина – Наполи
|- : -
|28.08
|21:45
|
Лечче – Эмполи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|3
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|3
|
|
Тома Анри
Верона
|2
|П
|
|
Петр Зелиньски
Наполи
|2
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|2
|
|
Мергим Войвода
Торино
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|2
|1
|1
|
|
Луиш Машимиану
Лацио
|1
|1
|0
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|1
|1
|0
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