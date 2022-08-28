«Милан» купит 21-летнего защитника «Шальке» Тиава

«Милан» купит защитника «Шальке» Малика Тиава, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, 21-летний немец в воскресенье, 28 августа, прибудет в Милан, а в понедельник подпишет контракт с «россонери».

В нынешнем сезоне защитник принял участие в трех матчах бундеслиги за гельзенкирхенцев и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тиава в шесть миллионов евро.