«Милан» купит 21-летнего защитника «Шальке» Тиава
«Милан» купит защитника «Шальке» Малика Тиава, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, 21-летний немец в воскресенье, 28 августа, прибудет в Милан, а в понедельник подпишет контракт с «россонери».
В нынешнем сезоне защитник принял участие в трех матчах бундеслиги за гельзенкирхенцев и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тиава в шесть миллионов евро.
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|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
3
|Милан
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
4
|Рома
|3
|2
|1
|0
|3-1
|7
|
5
|Наполи
|2
|2
|0
|0
|9-2
|6
|
6
|Интер
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|
7
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|2
|0
|4-1
|5
|
8
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|4
|
9
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|1
|1
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|4
|
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|
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|0
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|1
|
14
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|3
|0
|1
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|2-5
|1
|
15
|Эмполи
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
16
|Салернитана
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
17
|Сампдория
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
18
|Лечче
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
19
|Кремонезе
|3
|0
|0
|3
|3-6
|0
|
20
|Монца
|3
|0
|0
|3
|2-8
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|26.08
|19:30
|
Монца – Удинезе
|1 : 2
|26.08
|21:45
|
Лацио – Интер
|3 : 1
|27.08
|19:30
|
Кремонезе – Торино
|1 : 2
|27.08
|19:30
|
Ювентус – Рома
|1 : 1
|27.08
|21:45
|
Милан – Болонья
|2 : 0
|27.08
|21:45
|
Специя – Сассуоло
|2 : 2
|28.08
|19:30
|
Салернитана – Сампдория
|- : -
|28.08
|19:30
|
Верона – Аталанта
|- : -
|28.08
|21:45
|
Фиорентина – Наполи
|- : -
|28.08
|21:45
|
Лечче – Эмполи
|- : -
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|Г
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|3
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|3
|
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Тома Анри
Верона
|2
|П
|
|
Петр Зелиньски
Наполи
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|
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Сергей Милинкович-Савич
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|2
|
|
Мергим Войвода
Торино
|1
|И
|К
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|
|
Неуэн Перес
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|1
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Луиш Машимиану
Лацио
|1
|1
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|
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Болонья
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|1
|0
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