Наингголан: «Руководители «Кальяри» бросили меня, предали»

Полузащитник «Антверпена» Раджа Наингголан раскритиковал руководство «Кальяри». Бельгиец этим летом покинул «Интер» и планировал перейти именно в клуб из Сардинии.

«Приоритетным вариантом для меня был «Кальяри». Я отказался от больших денег, чтобы продолжить карьеру там, и все же... Руководители «Кальяри», узнав о моем желании вернуться в клуб, просто исчезли. Они бросили меня, предали. Очень разочарован. Я отказался от многого ради этого клуба, но увидел истинное отношение к себе. Они просто решили, что я в любом случае вернусь. Постоянно был на связи с сотрудниками «Кальяри», мое желание было ясным, и я доказал свою любовь к клубу. К сожалению, люди в футболе такое быстро забывают», — приводит слова Наингголана Football Italia со ссылкой на L'Unione Sarda.

33-летний футболист в минувшем сезоне защищал цвета «Кальяри» на правах аренды. Бельгиец принял участие в 22 поединках чемпионата Италии, записав на свой счет один забитый мяч и пять желтых карточек.