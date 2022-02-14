Наингголан рассказал, что отказал «Ювентусу» и «Челси»

Экс-полузащитник «Ромы» и «Интера» Раджа Наингголан вспомнил о том, как отказался перейти в «Челси» и «Ювентуса».

«Мне плевать на деньги. Если бы я думал о деньгах, у меня была бы совсем другая карьера. После «Кальяри» я мог перейти в «Ювентус», также мог продолжить карьеру в «Челси», но предпочел быть собой и остаться жить в городе, в котором всегда отлично себя чувствовал.

С «Ромой» мы дошли до полуфинала Лиги чемпионов, меня уговорили остаться, но когда пришел Мончи, они не захотели меня оставлять в составе", — цитирует Наингголана football-italia.

На данный момент 33-летний футболист играет за «Антверпен».