Де Лигт: «После матча с «Аталантой» спрашивал Малиновского, как он попал и забил с 30 метров»
Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт поделился мнением о голе полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского в матче 25-го тура чемпионата Италии (1:1).
«Я предполагал, что он не сможет забить оттуда! Я даже Малиновского после матча спрашивал, как он с 30 метров попал и забил?! Я никогда бы не подумал, что он сможет забить оттуда», — приводит слова де Лигта DAZN.
После этого матча «Ювентус» с 46 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Аталанта» с 44 очками — на пятой строчке.
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|
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|27
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15
|Специя
|24
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|5
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|26-44
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|
16
|Сампдория
|25
|6
|5
|14
|33-42
|23
|
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|9
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|12.02
|17:00
|
Лацио – Болонья
|3 : 0
|12.02
|20:00
|
Наполи – Интер
|1 : 1
|12.02
|22:45
|
Торино – Венеция
|1 : 2
|13.02
|14:30
|
Милан – Сампдория
|1 : 0
|13.02
|17:00
|
Верона – Удинезе
|4 : 0
|13.02
|17:00
|
Дженоа – Салернитана
|1 : 1
|13.02
|17:00
|
Эмполи – Кальяри
|1 : 1
|13.02
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Сассуоло – Рома
|2 : 2
|13.02
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|
Аталанта – Ювентус
|1 : 1
|14.02
|22:45
|
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