Де Лигт: «После матча с «Аталантой» спрашивал Малиновского, как он попал и забил с 30 метров»

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт поделился мнением о голе полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского в матче 25-го тура чемпионата Италии (1:1).

«Я предполагал, что он не сможет забить оттуда! Я даже Малиновского после матча спрашивал, как он с 30 метров попал и забил?! Я никогда бы не подумал, что он сможет забить оттуда», — приводит слова де Лигта DAZN.

После этого матча «Ювентус» с 46 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Аталанта» с 44 очками — на пятой строчке.