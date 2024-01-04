Моуринью заявил, что ему не предлагали возглавить сборную Бразилии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на слухи о том, что он может возглавить сборную Бразилии.

«Бразилия не звала меня стать новым тренером. Я сказал своему агенту: ни с кем не разговаривай, пока я тренер «Ромы».

Я доверяю владельцам «Ромы» на 100 процентов. Я всегда информировал их, в том числе, когда мне звонили из сборной Португалии... и когда прошлым летом мне звонил саудовский клуб», – приводит слова Моуринью журналист Фабрицио Романо.

60-летний португалец тренирует «Рому» с лета 2021 года. После 18 туров римляне с 28 очками занимают седьмое место в серии А.