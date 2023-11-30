Моуринью: «Критики не замечают, но «Рома» забила больше всех голов в серии А после выполнения 10 и более передач»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ответил на вопрос об атакующем потенциале римлян.

«Рома» забила больше всех голов в серии А после выполнения 10 и более передач при переходе из обороны в атаку. Возможно, некоторые критики слишком отвлекаются и не замечают некоторых вещей. С сентября мы значительно прибавили по сравнению с прошлым сезоном", — цитирует португальца Romapress.net.

27 ноября Моуринью назвал себя бандитом после победы над «Удинезе» (3:1) в 13-м туре серии А.