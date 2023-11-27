Моуринью: «Бандитами рождаются, а не становятся. Я родился таким»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью назвал себя бандитом после победы римлян в домашней игре с «Удинезе» (3:1) в 13-м туре серии А.

Перед игрой португалец заявил, что некоторым футболистам не хватает дерзости в играх: «Они скучают по маме, папе, бабушкиным пирогам».

«Обычно бандитами рождаются, а не становятся. Я определенно родился футбольным бандитом, и я пытаюсь влиять — посмотрим, выйдет ли это у меня», — сказал Моуринью после игры.

После этого матча «Рома» набрала 21 очко и вышла на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. 3 декабря команда Моуринью сыграет на выезде с «Сассуоло» в 14-м туре серии А.