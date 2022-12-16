Моуринью хочет пригласить Модрича в «Рому» следующим летом
Полузащитник «Реала» Лука Модрич находится в сфере интересов «Ромы», сообщает Defensa Central.
Главный тренер римлян Жозе Моуринью попросил руководство клуба изучить возможность подписания Модрича летом 2023 года, когда у того истечет контракт с «Реалом».
В нынешнем сезоне он провел за мадридский клуб 18 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.
Моуринью знает 37-летнего хорвата по совместной работе в мадридском клубе, который португальский специалист возглавлял с 2010 по 2013 год.
Сам Модрич заявлял, что хотел бы завершить карьеру в «Реале».
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|
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|4
|4
|7
|15-22
|16
|
16
|Лечче
|15
|3
|6
|6
|14-17
|15
|
17
|Специя
|15
|3
|4
|8
|14-26
|13
|
18
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|15
|0
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|11-26
|7
|
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|15
|1
|3
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|4.01
|14:30
|
Салернитана – Милан
|- : -
|4.01
|14:30
|
Сассуоло – Сампдория
|- : -
|4.01
|16:30
|
Специя – Аталанта
|- : -
|4.01
|16:30
|
Торино – Верона
|- : -
|4.01
|18:30
|
Рома – Болонья
|- : -
|4.01
|18:30
|
Лечче – Лацио
|- : -
|4.01
|20:30
|
Кремонезе – Ювентус
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|4.01
|20:30
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|4.01
|22:45
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Интер – Наполи
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|4.01
|22:45
|
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|
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Болонья
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|1
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