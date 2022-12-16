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Сегодня, 22:53

Моуринью хочет пригласить Модрича в «Рому» следующим летом

Иван Шитик
Корреспондент
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Лука Модрич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич находится в сфере интересов «Ромы», сообщает Defensa Central.

Главный тренер римлян Жозе Моуринью попросил руководство клуба изучить возможность подписания Модрича летом 2023 года, когда у того истечет контракт с «Реалом».

В нынешнем сезоне он провел за мадридский клуб 18 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.

Моуринью знает 37-летнего хорвата по совместной работе в мадридском клубе, который португальский специалист возглавлял с 2010 по 2013 год.

Сам Модрич заявлял, что хотел бы завершить карьеру в «Реале».

Лука Модрич
ФК Реал
ФК Рома
Жозе Моуринью
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