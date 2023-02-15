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Итальянский представитель Миранчука заявил, что между «Торино» и «Аталантой» не ведутся переговоры о выкупе игрока

Алина Савинова
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Валерио Джуффрида, итальянский представитель российского полузащитника Алексея Миранчука, высказался о возможном выкупе футболиста «Торино» у «Аталанты».

«У «Торино» есть опция выкупа футболиста за 12 миллионов евро, но между клубами сейчас никакие переговоры не ведутся», — цитирует Джуффриду Sport24.

Сегодня, 15 февраля, итальянское издание Tuttosport сообщило, что «Торино» начал переговоры с «Аталантой» о выкупе прав на Миранчука, который находится в аренде до конца сезона.

Миранчук перешел в «Торино» на правах аренды в августе 2022 года, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи в 18 матчах за команду.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-15-italyanskiy-predstavitel-miranchuka-torino-mozhet-vykupit-alekseya-za-12mln-yevro-no-peregovory-ne-vedutsya
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 Интер 22 14 2 6 41-26 44
3
 Аталанта 22 12 5 5 41-24 41
4
 Милан 22 12 5 5 38-30 41
5
 Рома 22 12 5 5 29-19 41
6
 Лацио 22 11 6 5 37-19 39
7
 Торино 22 8 6 8 22-23 30
8
 Удинезе 22 7 9 6 30-25 30
9
 Монца 22 8 5 9 28-30 29
10
 Ювентус 22 13 5 4 34-17 29
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 Болонья 22 8 5 9 28-32 29
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 Фиорентина 22 6 6 10 23-29 24
14
 Сассуоло 22 6 6 10 26-33 24
15
 Лечче 22 5 9 8 22-25 24
16
 Салернитана 22 5 6 11 25-42 21
17
 Специя 22 4 7 11 19-37 19
18
 Верона 22 4 5 13 20-33 17
19
 Сампдория 22 2 5 15 10-36 11
20
 Кремонезе 22 0 8 14 15-40 8
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Сассуоло – Наполи
 - : -
18.02 17:00
Сампдория – Болонья
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18.02 20:00
Монца – Милан
 - : -
18.02 22:45
Интер – Удинезе
 - : -
19.02 14:30
Аталанта – Лечче
 - : -
19.02 17:00
Фиорентина – Эмполи
 - : -
19.02 17:00
Салернитана – Лацио
 - : -
19.02 20:00
Специя – Ювентус
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Интер

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П
Хвича Кварацхелия

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Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

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И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 12 1 4
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