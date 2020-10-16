Миранчук будет в заявке «Аталанты» на завтрашний матч с «Наполи»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сообщил, что российский полузащитник команды Алексей Миранчук попадет в заявку команды на матч 4-го тура чемпионата Италии-2020/21 против «Наполи».

«Перерыв был полезен для нас, некоторые футболисты, вроде Миранчука, восстановились от своих повреждений, — приводит пресс-служба «Аталанты» слова Гасперини. — Завтра Алексей войдет в заявку на матч против «Наполи».

Миранчук перешел в «Аталанту» летом 2020 года из «Локомотива». 24-летний футболист заработал повреждение бедра, выступая за железнодорожников, и еще ни разу не появлялся на поле в составе новой команды. Сообщалось, что хавбек вернется в строй после октябрьской паузы на матчи сборных.

Матч «Наполи» — «Аталанта» состоится в субботу, 17 октября, начало — в 16.00 (мск).