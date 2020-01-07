Милинкович-Савич стал лучшим игроком декабря в чемпионате Италии

Полузащитниц «Лацио» Сергей Милинкович-Савич признан лучшим футболистом серии А по итогам декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата Италии.

В декабре Милинкович-Савич принял участие в 4 матчах за «Лацио», забил один гол и сделал результативную передачу.

7 декабря «Лацио» обыграл «Ювентус» (3:1) в матче за Суперкубок Италии.