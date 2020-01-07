Милинкович-Савич стал лучшим игроком декабря в чемпионате Италии
18:30
Полузащитниц «Лацио» Сергей Милинкович-Савич признан лучшим футболистом серии А по итогам декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата Италии.
В декабре Милинкович-Савич принял участие в 4 матчах за «Лацио», забил один гол и сделал результативную передачу.
7 декабря «Лацио» обыграл «Ювентус» (3:1) в матче за Суперкубок Италии.
La conquista del sergente.— Lega Serie A (@SerieA) January 7, 2020
L'MVP #SerieATIM di dicembre ? Sergej Milinkovic-Savic!?#WeAreCalcio pic.twitter.com/uR2zXQjYLc
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