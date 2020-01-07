Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Милинкович-Савич стал лучшим игроком декабря в чемпионате Италии

18:30
Теги:

Полузащитниц «Лацио» Сергей Милинкович-Савич признан лучшим футболистом серии А по итогам декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата Италии.

В декабре Милинкович-Савич принял участие в 4 матчах за «Лацио», забил один гол и сделал результативную передачу.

7 декабря «Лацио» обыграл «Ювентус» (3:1) в матче за Суперкубок Италии.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир