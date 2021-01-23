Нападающий «Марселя» Аркадиуш Милик попрощался с «Наполи», где выступал с 2016 по 2021 год.

«Я приехал в Неаполь почти 4 года назад, но никогда не забуду, какое первое впечатление произвел на меня этот город. За эти 4 года я много плакал. Горькими слезами из-за травм и упущенного чемпионства, слезами счастья, когда мы побеждали в Кубке Италии. За все это время неизменным оставалось одно — теплота и отношение ко мне со стороны граждан Неаполя. Они аплодировали мне, кричали мое имя, ждали моего возвращения после травм. Сейчас я уезжаю, но увезу с собой кусочек этого города в сердце», — сказал Милик в видео, опубликованном у себя в Twitter.

Милик перешел в «Марсель» на правах аренды до конца июня 2022 года.