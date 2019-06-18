"Милан" попросил УЕФА о пропуске сезона в Лиге Европы?

"Милан" может пропустить в ближайшем сезоне розыгрыш Лиги Европы. Как сообщает Corriere della Sera, "россонери" подготовили соответствующее письмо в УЕФА и вскоре может последовать официальное заявление. Если предложение "Милана" будет удовлетворено, то УЕФА взамен даст клубу больше времени на приведение экономических показателей в соответствие с финансовым fair-play. В "Милане" считают, что не успеют до 30 июня справиться с задачей.

Если УЕФА разрешит "Милану" пропустить сезон в Лиге Европы, то его место займет "Торино" на стадии квалификации, а "Рома" попадет сразу в группу.