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Сегодня, 03:35

«Милан» поборется с «Тоттенхэмом» за полузащитника «Ромы» Дзаньоло

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Милан» намерен побороться с «Тоттенхэмом» за полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло, утверждает Sky Italy.

«Россонери» готовы арендовать 23-летнего итальянца до конца сезона с правом выкупа. Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» предложил такой же формат сделки, однако «Рома» хочет полноценной продажи футболиста и рассчитывает получить за него от 35 до 40 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Дзаньоло забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи в 17 матчах за «Рому». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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3
 Рома 19 11 4 4 25-16 37
4
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
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 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
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8
 Торино 19 7 5 7 19-20 26
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 Ювентус 19 11 5 3 30-15 23
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15
 Салернитана 19 4 6 9 23-37 18
16
 Специя 19 4 6 9 17-30 18
17
 Сассуоло 19 4 5 10 18-29 17
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 19 2 3 14 8-32 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
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21.01 17:00
Верона – Лечче
 2 : 0
21.01 20:00
Салернитана – Наполи
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 0 : 1
22.01 14:30
Сампдория – Удинезе
 0 : 1
22.01 17:00
Монца – Сассуоло
 1 : 1
22.01 20:00
Специя – Рома
 0 : 2
22.01 22:45
Ювентус – Аталанта
 3 : 3
23.01 20:30
Болонья – Кремонезе
 - : -
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Интер – Эмполи
 - : -
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Адемола Лукман

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Лаутаро Мартинес

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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