Гасперини похвалил «Аталанту» за ничью с «Ювентусом»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини похвалил свою команду за ничью в матче 19-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (3:3).

«Адемола Лукман сделал дубль и показал невероятную игру. Мы дважды пропустили в первом тайме из-за того, что слишком легко теряли мяч, нужно быть внимательнее в таких ситуациях. «Аталанта» всегда проявляла характер в подобных матчах.

Я вижу, что мы стали сильнее по сравнению с началом сезона, частично из-за того, что сейчас игроки выглядят свежее, частично из-за новичков. Если вы приезжаете в Турин, чтобы просто обороняться, то, скорее всего, проиграете из-за гола с пенальти или со штрафного. Уверен, что в таких встречах, как с «Ювентусом», нужно обязательно забивать, иначе результата не будет», — приводит Football Italia слова Гасперини.

«Аталанта» занимает пятое место в турнирной таблице серии А с 35 очками.