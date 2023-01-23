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Гасперини похвалил «Аталанту» за ничью с «Ювентусом»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини похвалил свою команду за ничью в матче 19-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (3:3).

«Адемола Лукман сделал дубль и показал невероятную игру. Мы дважды пропустили в первом тайме из-за того, что слишком легко теряли мяч, нужно быть внимательнее в таких ситуациях. «Аталанта» всегда проявляла характер в подобных матчах.
Я вижу, что мы стали сильнее по сравнению с началом сезона, частично из-за того, что сейчас игроки выглядят свежее, частично из-за новичков. Если вы приезжаете в Турин, чтобы просто обороняться, то, скорее всего, проиграете из-за гола с пенальти или со штрафного. Уверен, что в таких встречах, как с «Ювентусом», нужно обязательно забивать, иначе результата не будет», — приводит Football Italia слова Гасперини.

«Аталанта» занимает пятое место в турнирной таблице серии А с 35 очками.

Футбол
ФК Аталанта
ФК Ювентус
0
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 Наполи 19 16 2 1 46-14 50
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Рома 19 11 4 4 25-16 37
4
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
5
 Аталанта 19 10 5 4 37-23 35
6
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
7
 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Торино 19 7 5 7 19-20 26
9
 Ювентус 19 11 5 3 30-15 23
10
 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
11
 Эмполи 18 5 7 6 16-22 22
12
 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
13
 Монца 19 6 4 9 23-28 22
14
 Лечче 19 4 8 7 18-22 20
15
 Салернитана 19 4 6 9 23-37 18
16
 Специя 19 4 6 9 17-30 18
17
 Сассуоло 19 4 5 10 18-29 17
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 19 2 3 14 8-32 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
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38 тур
21.01 17:00
Верона – Лечче
 2 : 0
21.01 20:00
Салернитана – Наполи
 0 : 2
21.01 22:45
Фиорентина – Торино
 0 : 1
22.01 14:30
Сампдория – Удинезе
 0 : 1
22.01 17:00
Монца – Сассуоло
 1 : 1
22.01 20:00
Специя – Рома
 0 : 2
22.01 22:45
Ювентус – Аталанта
 3 : 3
23.01 20:30
Болонья – Кремонезе
 - : -
23.01 22:45
Интер – Эмполи
 - : -
24.01 22:45
Лацио – Милан
 - : -
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 11
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 9
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 7
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 8 1 2
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

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Павел Давидович

Павел Давидович

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