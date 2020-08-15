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«Милан» не готов платить за Орье больше 13 миллионов фунтов, «Тоттенхэм» хочет 20

10:26
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Стали известны детали переговоров «Милана» и «Тоттенхэма» по трансферу защитника «шпор» Сержа Орье.

По информации Bleacher Report, «россонери» не готовы отдавать за 27-летнего ивуарийца больше 13 миллионов фунтов. Сообщается, что «шпоры» требуют за игрока 20 миллионов фунтов.

В сезоне-2019/20 Орье провел за «Тоттенхэм» 42 матча, на его счету 2 гола и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 14,4 миллиона фунтов.

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