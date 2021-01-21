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Новости   //    Футбол   //    Италия

«Милан» намерен продлить контракт с Калабрией

23:32
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«Милан» ведет переговоры о подписании нового контракта с защитником Давиде Калабрией, сообщает Calciomercato. Нынешнее соглашение 24-летнего итальянца истекает летом 2022 года.

Руководство клуба уже провело переговоры с представителями игроками и пообещало Калабрии небольшое увеличение зарплаты. Футболист готов продлить контракт с «россонери».

В нынешнем сезоне Калабрия провел в серии А 18 матчей и забил 2 гола.

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